18 июля 2023, 03:23
Игрок «Зенита» получил гражданство России, но отказался называть себя русским
Получивший гражданство России игрок «Зенита» Клаудиньо отказался называть себя русским
Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо, который является гражданином России, заявил, что не считает себя русским. Его слова привело издание Sport24.
Клаудиньо получил российский паспорт в феврале 2023 года. Тогда же российское гражданство получил еще один бразильский игрок — Малком.
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«Я — русский? Нет. Малком говорит, что он русский. Это Малком, а я — нет», — сказал футболист «Зенита».
Клаудиньо пришел играть в петербургский футбольный клуб в 2021 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги он провел 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Полузащитник заключил контракт с «Зенитом» до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составила 20 миллионов евро.
Накануне защитник сборной России Марио Фернандес присоединился к футбольному клубу «Зенит». Ранее он выступал за бразильский клуб «Интернасьональ».
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