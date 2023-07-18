Спорт 18 июля 2023, 03:23 Игрок «Зенита» получил гражданство России, но отказался называть себя русским Получивший гражданство России игрок «Зенита» Клаудиньо отказался называть себя русским РИА «Новости»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо, который является гражданином России, заявил, что не считает себя русским. Его слова привело издание Sport24.

Клаудиньо получил российский паспорт в феврале 2023 года. Тогда же российское гражданство получил еще один бразильский игрок — Малком.

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«Я — русский? Нет. Малком говорит, что он русский. Это Малком, а я — нет», — сказал футболист «Зенита».

Клаудиньо пришел играть в петербургский футбольный клуб в 2021 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги он провел 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Полузащитник заключил контракт с «Зенитом» до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составила 20 миллионов евро.

Накануне защитник сборной России Марио Фернандес присоединился к футбольному клубу «Зенит». Ранее он выступал за бразильский клуб «Интернасьональ».