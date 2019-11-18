Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Кузнецов отметил, что лучший российский снайпер в истории НХЛ может претендовать на звание лучшего снайпера лиги. Александр Овечкин в 1106 играх забил 672 шайбы. Сейчас рекордное количество забитых шайб на счету канадца Уэйну Гретцки — ему удалось забить 894 гола в 1487 матчах.

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«Думаешь, что это просто твой друг, партнер по команде, а потом смотришь на статистику: „Я что, с Иисусом играю?!“», — заявил Кузнецов, добавив при этом, что, по его мнению, таких хоккеистов, как Александр Овечкин, он в своей жизни больше никогда не увидит.

Кузнецов также выразил надежду, что Овечкину удастся побить рекорд Гретцки, и тем самым подтвердив статус лучшего хоккеиста.

В сезоне-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 13-летнюю карьеру Овечкина в Северной Америке, а также впервые в истории лиги стал обладателем главного трофея — Кубка Стэнли.

Российский форвард клуба Евгений Кузнецов провел в НХЛ 435 игр, в них ему удалось забросить 110 шайб и сделать 247 голевых передачи.