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    27 августа 2020, 13:48

    Игрок ЦСКА Кучаев прокомментировал игру вничью с «Краснодаром»

    Дарья Морозова

    Игрок московского ЦСКА Константин Кучаев выразил свое мнение о матче с «Краснодаром», сыгранным вничью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Он предположил, что игрокам «Краснодара» был более комфортен климат. Они вырвались вперед во втором тайме из-за усталости соперников.

    «Свою результативность я ни с чем не связываю, просто так получилось. Я не зацикливаюсь на своих голах — играет команда, забивает команда», — заключил Кучаев.

    Новости SMI.FM