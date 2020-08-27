Игрок ЦСКА Кучаев прокомментировал игру вничью с «Краснодаром»
Игрок московского ЦСКА Константин Кучаев выразил свое мнение о матче с «Краснодаром», сыгранным вничью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Он предположил, что игрокам «Краснодара» был более комфортен климат. Они вырвались вперед во втором тайме из-за усталости соперников.
«Свою результативность я ни с чем не связываю, просто так получилось. Я не зацикливаюсь на своих голах — играет команда, забивает команда», — заключил Кучаев.