Игрок ЦСКА Кучаев прокомментировал игру вничью с «Краснодаром»

Он предположил, что игрокам «Краснодара» был более комфортен климат. Они вырвались вперед во втором тайме из-за усталости соперников.

«Свою результативность я ни с чем не связываю, просто так получилось. Я не зацикливаюсь на своих голах — играет команда, забивает команда», — заключил Кучаев.