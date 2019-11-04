Игрок «Тоттенхэма» сломал ногу сопернику во время матча. Видео

Неприятный эпизод произошел во время матча 11-го тура Английской Премьер-лиги в Ливерпуле, где местный «Эвертон» принимал лондонский «Тоттенхэм».

Под конец второго тайма нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин исполнил очень жесткий подкат, в результате которого сбил полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, пишет «Газета.ru». Стык оказался для португальца катастрофическим: стопа пострадавшего игрока вывернулась в другую сторону, его нога сломана. Жуткий инцидент произошел на На 79-й минуте матча.

Южнокорейский форвард сам был шокирован последствиями своего подката и не скрывал эмоций. Сон Хын Мин расплакался. От вида сломанной ноги полузащитника «Эвертона» футболисты обеих команд пришли в ужас. На опубликованных в Сети кадрах видно, как они схватились за головы.

Пострадавшему игроку была оказана скорая помощь. О сроках восстановления Гомеша пока информации не поступало.

Нападающий «Тоттенхэма» получил красную карточку. Матч закончился ничейным счетом — 1:1. Сравнять счет «Эвертону» удалось на седьмой добавленной минуте.