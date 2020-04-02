Игрок «Тоттенхэма» пройдет сбор в армии Южной Кореи

По данным издания, Сон Хын Мин пройдет сборы во время паузы в АПЛ (Английская премьер-лига), вызванной распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что спортсмен избежал службы в армии после завоевания золота в 2018 году на Азиатских играх. При этом Сон Хын Мин должен пройти военный сбор.