Игрок «Тоттенхэма» Дайер убежал в туалет посреди матча с «Челси». Видео

Опорному полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру приспичило в туалет во время дерби с «Челси». Терпеть футболист не мог и убежал с поля в разгар поединка. Наставник лилово-белых Жозе Моуриньо разозлился и отправился под трибуны, чтобы лично выяснить, что же произошло с его подопечным.

Дайер заявил, что «зов природы» был непреодолимым. Футболист решил свою проблему и бегом вернулся на поле.

«Тоттенхэм» встретился с «Челси» 29 сентября в 1/8 финала Кубка английской лиги. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Клуб Дайера вырвал победу у «Челси» в серии пенальти.

Эрик Дайер перешел в «Тоттенхэм» из лиссабонского «Спортинга» в 2014 году. 26-летний футболист выступал за национальную сборную. Всего за карьеру он провел более 200 игр, в которых забил 11 мячей.