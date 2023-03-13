Спорт 13 марта 2023, 19:27 Игрок «Спартака» Умяров пропустит около трех месяцев из-за операции на ноге Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенес операцию после травмы в матче РИА «Новости»

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Полузащитнику Наилю Умярову придется пропустить около трех месяцев из-за операции на плюсневой кости. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ФК «Спартак».

«Полузащитник нашей команды Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов», — отметили в заявлении.

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Теперь игроку «красно-белых» предстоит восстановление, срок которого составит около трех месяцев. Умяров получил травму в матче с «Крыльями Советов», состоявшемся 9 октября 2022 года в рамках домашнего матча 12-го тура чемпионата России

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В нынешнем сезоне полузащитник «Спартака» участвовал в 15 матчах в различных турнирах, при этом он не отличился результативными действиями.

Накануне московский «Спартак» представил нового клубного маскота. Это произошло перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги. Талисманом футбольного клуба стал кабан в красно-белой футболке.

Последние несколько лет игроки «Спартака» выходили на поле без маскота. Предыдущим официальным талисманом московского клуба был гладиатор со щитом и мечом.