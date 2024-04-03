Спорт 03 апреля 2024, 17:08 Игрок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что на Кубке Африки ему пришлось столкнуться с другим стилем футбола

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Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» рассказал о сложностях игры на Кубке Африки, который проходил с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. По его словам, тот стиль футбола сложно сравнивать с российским.

Спортсмен добавил, что в Африке играть в футбол достаточно тяжело.

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«Могу сказать, что в Африке очень тяжело играть. Это другой стиль футбола», — процитировал kp.ru игрока.

Бонгонда заметил, что африканский турнир послужит для него хорошим опытом в будущем.