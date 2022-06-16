Игрок «Спартака» Сунгатулин перейдет в «Урал» за 30 млн рублей

Полузащитник московского «Спартака» Фаниль Сунгатулин в ближайшее время может уйти из «Спартака». Футболист может перейти в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на «РБ-Спорт».

Контракт с новым клубом футболист подпишет уже этим летом. Приобретение спортсмена обойдется «Уралу» в 30 миллионов рублей. Такую цену назначили за него «красно-белые».

В ушедшем сезоне спортсмен выступал за «Спартак-2», однако в дальнейшем клуб расформировали.