Игрок «Спартака» Шамар Николсон сменит клуб

Футболист московского «Спартака» и сборной Ямайки Шамар Николсон в ближайшее время может сменить команду. Он планирует уехать в Турцию. об этом сообщило РИА ФАН.

По словам турецкого журналиста Якупа Чинара, московский клуб уже заключил соглашение с «Галатасараем» о переходе Николсона. При этом официально информацию о трансфере планируют огласить в течение недели.

В составе «Спартака» футболист отыграл пять матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его игра не показала особых результатов.