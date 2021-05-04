Игрок «Спартака» прокомментировал уход Тедеско

Защитник столичного клуба «Спартак» Андрей Ещенко рассказал о том, что он думает об уходе из команды немца Доменико Тедеско, который на данный момент занимает позицию главного тренера. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезон, тогда и будем думать», — сообщил Ещенко.

Глава команды Тедеско выразил намерение уйти из футбольного клуба еще в декабре 2020 года. Он планировал покинуть свое место в зимний период, однако руководство «Спартака» попросило его доработать до конца сезона, добавили в «Газета.ru».