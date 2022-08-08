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    08 августа 2022, 19:41

    Игрок «Спартака» Мозес пропустит около полугода из-за травмы

    Артур Блянихов

    Хавбеку столичного «Спартака» Виктору Мозесу предстоит операция, поскольку ему диагностировали повреждения ахиллова сухожилия. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

    «На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев», — уточнили в пресс-службе.

    ИА Nation News напомнило, что Мозес травмировался в матче против «Урала» в рамках четвертого тура чемпионата России. Его пришлось заменить в первом тайме. Встреча завершилась победой спартаковцев со счетом 2:0.