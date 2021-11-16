Игрок сборной России Алексей Миранчук может пополнить состав «Дженоа»

Главный наставник «Дженоа» Андрей Шевченко заинтересовался игроком сборной России Алексеем Миранчуком. Футболист, играющий на позиции полузащитника в итальянской «Аталанте», должен покинуть клуб в 2022 году. Об этом сообщило издание Calciomercato.

Сам Шевченко возглавил тренерский штаб команды «грифонов» несколько дней назад. Источник отмечает, что он лично высказал желание пригласить Миранчука в состав своего клуба. О том, одобрил ли приглашение полузащитник, не сообщается, написала «Свободная пресса».