Игрок сборной Грузии перешел в «Арсенал»

Грузинский футболист Зурико Давиташвили перешел в тульский клуб «Арсенал». Об этом сообщило издание INC-news.

Незадолго до этого он ушел из казанского «Рубина» и бесплатно перебрался в «Арсенал».

В сезоне -2020/21 Давиташвили был на правах аренды в волгоградской «Роторе». За сборную страны он сыграл семь матчей.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, какой период в карьере стал для него самым трудным. Это оказался переход в лиссабонский «Спортинг» в 2002 году.