Эксклюзив 08 января 2024, 21:09 «Игрок № 1». Тренер Ольшанский назвал Беккенбауэра выдающимся футболистом Тренер Ольшанский: Беккенбауэр был выдающимся футболистом, № 1 в команде ФРГ Тренер сборной мира Франц Беккенбауэр (ФРГ) поздравляет первого вратаря мира Льва Яшина с 60-летием. Дворец спорта «Динамо». / РИА «Новости»

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Бывший защитник сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был выдающимся игроком и отличался филигранной техникой. Об этом «360» рассказал советский тренер Сергей Ольшанский.

«Это выдающийся игрок, столп обороны. Играл на месте свободного защитника. <…> Он был игроком номер один в сборной ФРГ», — рассказал Ольшанский.

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Бывший советский футболист отметил, что ему не удалось поиграть против Беккенбауэра. Немецкий полузащитник отличался филигранной техникой, был очень умным игроком, «в смысле пасов все вовремя делал». Ольшанский заявил, что наличие награды «Золотой мяч» подтверждает, что это был «выдающийся футболист».

Беккенбауэр скончался 8 января в возрасте 78 лет. Он был двукратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной ФРГ. Родственники Беккенбауэра подтвердили его смерть, но не сообщили подробностей.