Игрок НХЛ из Канады осудил посиделки в отеле российских хоккеистов

Маршанд расценил поведение россиян как проявление неуважения к руководству Лиги. Он напомнил, что правила установили не просто так. Поэтому теперь последствия могут быть печальными.

«Они сами навлекли на себя это. Правила соблюдать несложно. Нам рассказывали, что не разрешено, так что это их вина», — заявил Маршанд.

По его словам, всем спортсменам подробно рассказывали, что разрешено делать и что запрещено.

Ранее отечественные хоккеисты общались друг с другом в гостиничном номере без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Руководство НХЛ запретило нападающим Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Илье Самсонову тренироваться из-за посиделок в отеле. По информации главного тренера Питера Лавиолетта, россияне сидят на карантине, поэтому не присоединятся к ближайшим четырем встречам.

Национальная хоккейная лига также оштрафовала «Вашингтон» на 100 тысяч долларов.

«Вашингтон» лидирует в восточном дивизионе после пяти матчей регулярного чемпионата. Команда набрала восемь очков. «Бостон» вышел на шестую строчку с тремя очками.

«Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без российских игроков в составе.