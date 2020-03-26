Игрок НБА излечился от коронавируса

Агент спортсмена рассказал, что «Вуд полностью восстановился после заражения коронавирусом и чувствует себя прекрасно».

Ранее стало известно, что мальчик взял автограф у игрока «Юты Джаз» Руди Гобера, а позже получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Гобер стал первым среди спортсменов НБА, у кого был зафиксирован вирус.