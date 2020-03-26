Игрок НБА излечился от коронавируса
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд выздоровел от коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на CBS Sports.
Агент спортсмена рассказал, что «Вуд полностью восстановился после заражения коронавирусом и чувствует себя прекрасно».
Ранее стало известно, что мальчик взял автограф у игрока «Юты Джаз» Руди Гобера, а позже получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Гобер стал первым среди спортсменов НБА, у кого был зафиксирован вирус.