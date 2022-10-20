Игрок «Марселя» Жиго пропустит два матча из-за дисквалификации | 360°

Спорт 20 октября 2022, 18:18 Игрок «Марселя» Жиго пропустит два матча из-за дисквалификации

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Защитника «Марселя» Самюэля Жиго дисквалифицировали на два матча в рамках французского чемпионата. Об этом сообщило РИА «Новости».

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РИА ФАН уточнило, что Жиго получил дисквалификацию из-за жесткого подката против хавбека «Пари Сен-Жермен» Неймара. Фол произошел на 72-й минуте матча. Судья выписал футболисту красную карточку. Отмечается, что в нынешнем сезоне национального чемпионата Жиго получил уже вторую красную карточку.