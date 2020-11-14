Игрок «Ливерпуля» Салах заразился коронавирусом

Футболист английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах заболел COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Египетской футбольной ассоциации (EFA).

«У Салаха положительный результат на COVID-19 после повторного мазка», — сказано в сообщении EFA в Twitter.

Заболевание у спортсмена протекает без каких-либо симптомов. У всех остальных членов команды коронавирус не выявили.

Ранее пресс-служба национальной сборной опубликовала сообщение о заражении Салаха коронавирусом. Через некоторое время информацию удалили. После этого появились данные о сомнительных результатах теста на COVID-19 у трех футболистов египетской сборной.

В нынешнем сезоне Салах выше на поле в 13 матчах в составе «Ливерпуля». Он заработал в свой актив десять голов и одну голевую передачу. Футболист выступает за английский клуб с лета 2017 года. В составе команды ему удалось стать чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и заработать Суперкубок УЕФА. Раньше Салах выступал за английский «Челси» и итальянские «Фиорентину» и «Рому».