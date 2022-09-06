Игрок “Динамо” Захарян может подписать контракт с “Барселоной” или “Реалом” | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:16)

Игрок “Динамо” Захарян может подписать контракт с “Барселоной” или “Реалом”

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Руководство «Барселоны» и «Реала» заинтересовалась игроком московского «Динамо» Арсеном Захаряном. Об этом сообщило издание Sport.es.

Источник отмечает, что 19-летний полузащитник может перейти в одну из зарубежных команд уже в 2024 году, написало РИА ФАН.

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Ранее представители английского «Челси» посылали клубу предложение по трансферу Захаряна, однако из-за некоторых технических причин переход игрока в летнее трансферное окно оказался невозможен, рассказала "Свободная пресса".

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Арсен Захарян признан лучшим молодым игроком сезона по версии Российского футбольного союза (РФС). На его счету семь сыгранных матчей, один гол и две голевые передачи.

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