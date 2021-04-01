Игрок Чорлука может перейти в московское «Динамо»

Футболист столичного «Локомотива» Ведран Чорлука может оказаться в команде «Динамо». Источник собщил, что руководство бело-голубых следит за ситуацией после объявления хорватом о своем уходе.

Чорлука интересен команде «Динамо» тем, что имеет значительный опыт игры в нескольких важных матчах: Российской премьер-лиге (РПЛ) и Лиге Чемпионов, сообщил «Чемпионат».

В сегодняшнем розыгрыше чемпионата России он провел 17 матчей, результатом которых была одна эффективая передача, однако сам он не забил ни одного мяча, напомнили в «Газета.ru».

Футболист выступает за команду «Локомотив» с 2012 года. Вместе с клубом он был чемпионом России (2017/18), также стыл обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19), выиграл Суперкубок России (2019).