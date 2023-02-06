Спорт 06 февраля 2023, 13:12 Игрок «Бруклина» Кайри Ирвинг пополнил состав «Далласа»

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В расположение «Далласа» из «Бруклина» отправились звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис. Об этом написал сайт The Athletic.

В «Бруклин» после обмена пришли Спенсер Динвидди и Дориан Финни-Смит, сообщило РИА ФАН.

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Выступая за «Бруклин», Кайри Ирвинг в последних сезонах не раз попадал в скандальные ситуации. Например, он отказался играть за «Нетс», не желая вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

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