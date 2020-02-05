Игрок «Боруссии» стал самым юным автором гола в истории Кубка Германии
17-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна установил рекорд немецкого турнира, став самым юным автором гола. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на немецкие СМИ.
Юный возраст — 17 лет и 82 дня — не помешал футболисту забить мяч в ворота бременского «Вердера». За всю историю Кубка Германии это стало рекордом.
Матч 1/8 финала турнира проходил на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Рейна забил гол на 78-й минуте игры.
Однако встреча закончилась для «Боруссии» поражением со счетом 3:2.
Джованни Рейна перешел в клуб в 2019 году. Ранее он играл за команду MLS «Нью-Йорк Сити».