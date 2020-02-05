Игрок «Боруссии» стал самым юным автором гола в истории Кубка Германии

Юный возраст — 17 лет и 82 дня — не помешал футболисту забить мяч в ворота бременского «Вердера». За всю историю Кубка Германии это стало рекордом.

Матч 1/8 финала турнира проходил на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Рейна забил гол на 78-й минуте игры.

Однако встреча закончилась для «Боруссии» поражением со счетом 3:2.

Джованни Рейна перешел в клуб в 2019 году. Ранее он играл за команду MLS «Нью-Йорк Сити».