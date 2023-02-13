Спорт 13 февраля 2023, 23:25 Игрок «Биля» Яковенко рассказал о заработке хоккеистов в Швейцарии Игрок «Биля» Яковенко: зарплата хоккеистов в Швейцарии выше, чем у людей на обычной работе

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Игрок клуба «Биль» Александр Яковенко сообщил изданию Sport24 об уровне заработных плат хоккеистов, которые выступают в швейцарском чемпионате.

«Зарплаты здесь тоже хорошие. Тут и цены другие, не как в России. Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая», — поделился спортсмен.

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РИА ФАН написало, что Яковенко является лучшим игроком по показателю полезности в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии.

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В текущем сезоне он отыграл за «Биль» 40 матчей. В его активе 21 балл за результативность.