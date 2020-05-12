    12 мая 2020, 16:01

    Игрок баскетбольного «Зенита» записал видео с домашней тренировкой

    Артур Блянихов

    Российский баскетболист Михаил Бокарев подготовил для болельщиков небольшое видео с домашней тренировкой. Об этом сообщили «Невские новости».

    Спортсмен показал фанатам эффективные упражнения, с помощью которых можно поддержать дома физическую форму. Уточняется, что Бокарев является членом баскетбольного «Зенита» и российской сборной U18. По данным издания, видео с тренировкой было подготовлено в рамках рубрики «Зенита» #АкадемияИзДома.