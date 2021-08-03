Экс-футболист «Ростова» Шомуродов будет играть за «Рому»

Римский футбольный клуб «Рома» заключил пятилетний контракт с нападающим итальянской команды «Дженоа» и сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым. Трансфер 26-летнего форварда обошелся в 17,5 миллиона евро.

В соглашении, уточнили на сайте римской команды, прописали дополнительные условия по поводу выступления Шомуродова за новый клуб. «Дженоа» сохранила за собой процент от суммы сделки при его переходе в другой клуб.

«Присоединение к „Роме“ стало огромным шагом вперед в моей карьере. Я сделаю все необходимое, чтобы показать, что заслуживаю данную возможность, и продемонстрировать свои способности в одном из сильнейших клубов мира», — сказал футболист.

Шомуродов назвал быстрое заключение контракта свидетельством своего желания присоединиться к тренеру и новым товарищам по команде. К работе он намерен приступить как можно скорее.

Контракт форварда сборной Узбекистана с «Ромой» заключен до 30 июня 2026 года. В «Дженоа» он перешел из «Ростова» осенью 2020 года. В 32 матчах за итальянский клуб он забил восемь голов. За российскую команду, напомнило РИА «Новости», футболист выступал с 2017 по 2020 годы. На его счету 18 голов в 91 матче.