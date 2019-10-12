Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября во время Игр отбора Евро-2020. Способно ли островное государство обыграть отечественных спортсменов? И нужно ли России стремиться к первому месту? На эти вопросы «360» ответил спортивный журналист, комментатор Георгий Черданцев.

Россия — более сильная команда, но расслабиться футболистам все равно не получится.

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«Про полноги с тренером Станиславом Черчесовым речь идти не может. Другой вопрос, что Кипр — команда достаточно крепкая, конечно», — отметил Черданцев.

По его словам, сборная Кипра — не самая звездная команда на свете. Тем не менее из любого правила бывают исключения. Журналист напомнил про недавний матч между Великобританией и Чехией. Англичане проиграли соперникам, хотя «разница в классе на сегодняшний день в классе очевидна». Комментатор объяснил, что так иногда бывает, когда очевидно преимущество. Он также напомнил про игру Франции и Исландии. Исландцы — не самая сильная команда в европейском футболе, а Франция — чемпион мира 2018 года. При этом французы с трудом выиграли, забив гол с пенальти.

«Это нормально, когда команда чуть ниже классом, играя на своем поле, бьется, борется, сопротивляется. А команда-фаворит, ну, не то чтобы недонастраивается… Но понятно, что одно дело играть при полных „Лужниках“, и другое дело — на выезде», — добавил Черданцев.

Матч Кипр — Россия будет сложным, уверен спортивный журналист. Команда средиземноморской страны хорошо обученная и хорошо обороняющаяся. Черданцев надеется, что о поражении речи быть не может. А вот вничью россияне вполне способны сыграть.

Но даже если вдруг произойдет что-то сверхъестественное, и Кипр выиграет, думаю, что путевка на чемпионат Европы от нас все равно никуда не денется Георгий Черданцев, журналист, комментатор

Подвинуть сейчас с первого места Бельгию — для России не главная задача, добавил он. Важнее попасть на чемпионат Европы, а первое место не так то и нужно.

«Положение в корзине при жеребьевке не сильно изменится от того, первое или второе место», — объяснил Черданцев.

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По его мнению, выиграть у Бельгии практически невозможно, тем более с большей разницей мячей. Поэтому мечты о первом мечте для комментатора ни что иное как утопия. Поэтому он посоветовал думать не о первом месте в группе, а о спокойном выполнении своих задач. Выйти на Евро можно без проблем и со второй позиции, а потом уже нужно будет готовиться к чемпионату Европы.