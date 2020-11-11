По мнению Фирата, за последние 20 лет сборная России находится в своей лучшей форме и показывает сильную игру. По словам тренера, результаты россиян позволяют говорить о том, что они на правильном пути в преддверии чемпионата Европы.

«Они играют агрессивно, используют прессинг на флангах и усиленно атакуют», — обратил внимание Фират.

Отмечается, что матч российской сборной против молдаван начнется завтра в 20:00 по московскому времени.