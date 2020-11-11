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    11 ноября 2020, 19:56

    «Играют агрессивно». Тренер сборной Молдавии по футболу — об игре россиян

    Артур Блянихов

    Наставник молдавской сборной по футболу Энгин Фират прокомментировал предстоящую игру с российской командой. Специалиста процитировала «Газета.ru».

    По мнению Фирата, за последние 20 лет сборная России находится в своей лучшей форме и показывает сильную игру. По словам тренера, результаты россиян позволяют говорить о том, что они на правильном пути в преддверии чемпионата Европы.

    «Они играют агрессивно, используют прессинг на флангах и усиленно атакуют», — обратил внимание Фират.

    Отмечается, что матч российской сборной против молдаван начнется завтра в 20:00 по московскому времени.