Футбольный тренер Валерий Непомнящий обсудил с порталом News.ru победу российской сборной над Словенией в рамках отборочного тура к чемпионату мира, который пройдет в следующем году.

«Все определяет результат. Результат достигнут, значит, игра соответствует результату. Но не без изъянов. Не хочу придираться, но пока нет реализации атак сходу», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что ситуация в атаке не самая хорошая, поскольку два гола были забиты со стандартных положений, и оба раза отметились защитники. По его словам, игроки сборной более-менее неплохо переходят из атаки в оборону, однако при выходе из обороны в атаку защитники «затягивают первый пас с обострением».

«Я это к чему? К тому, что есть над чем работать. Но я думаю, что это понимает и тренер, и футболисты», — добавил собеседник издания.