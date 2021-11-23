Экс-хавбек «Барселоны» и белорусской сборной Александр Глеб обсудил с порталом Sport24 перемены, которые произошли в сборной России с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера.

«С его приходом игра поменялась в лучшую сторону. По сравнению с чемпионатом Европы уж точно. Пока по результату можно только хвалить», — заметил Глеб.

Также он прокомментировал ситуацию, сложившуюся с бомбардиром Артемом Дзюбой, который не получил вызов в национальную команду на сентябрьские игры отборочного турнира ЧМ-2022. В октябре его вызвали в сборную РФ, однако он отказался, сославшись на плохую физическую форму.

«Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. <…> Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело», — цитирует Глеба «Политика Сегодня».