    02 марта 2020, 16:36

    Игра Кокорина вызвала «двоякое впечатление» у тренера «Сочи»

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Федотов, главный тренер футбольного клуба «Сочи» поделился с «Матч ТВ» своим мнением об игре Александра Кокорина.

    Накануне состоялась первая игра Кокорина в составе «Сочи». Тренер клуба Владимир Федотов поделился своим мнением.

    «От игры Кокорина двоякое впечатление — да, он забил гол, но и запорол несколько моментов. Он старался, действовал зрело и играл на партнеров. Жаль, что не удалось ему реализовать все созданные моменты», — приводит слова тренера «Газета.ru».