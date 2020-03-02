Игра Кокорина вызвала «двоякое впечатление» у тренера «Сочи»

Накануне состоялась первая игра Кокорина в составе «Сочи». Тренер клуба Владимир Федотов поделился своим мнением.

«От игры Кокорина двоякое впечатление — да, он забил гол, но и запорол несколько моментов. Он старался, действовал зрело и играл на партнеров. Жаль, что не удалось ему реализовать все созданные моменты», — приводит слова тренера «Газета.ru».