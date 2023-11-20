Спорт 20 ноября 2023, 18:01 Игорь Колыванов: Карпин может позволить эксперименты с составом в игре против Кубы

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Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин может позволить эксперименты с составом во время матча со сборной Кубы. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил бывший нападающий сборной России, главный тренер клуба «Текстильщик» Игорь Колыванов.

Как процитировало ИА НСН слова наставника, от этой игры можно ожидать чего угодно.

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«Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — отметил Колыванов.