Игорь Акинфеев подтвердил, что не вернется в сборную России по футболу

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует возвращаться в сборную России по футболу. О завершении карьеры в национальной команде он заявил в октябре 2018 года, после окончания домашнего чемпионата мира.

Об этом Акинфеев рассказал в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что продолжает общаться с бывшим тренером сборной Станиславом Черчесовым в обычной жизни, а также познакомился с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым. Футболист отметил, что они спрашивали его о возможном возвращении в сборную, но уже тогда он понимал, что дал ответ на этот вопрос еще в 2018 году.

«Свою позицию было бы глупо менять. Одно дело — какой-то форс-мажор, как с Украиной. С другой стороны, я сказал в своем обращении, что мне хочется видеть новые лица среди вратарей, чтобы они прогрессировали, потому что в 36 лет трудно прогрессировать и нужно играть на стабильно хорошем уровне», — пояснил он.

Акинфеев также добавил, что новые вратари должны заслужить место в сборной и «тянуть ее наверх». Он добавил, что не станет менять свое решение, потому что дал слово семье и своим родителям — и намерен держать его до конца.

Когда Акинфеев играл за сборную России, он стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Кроме того, вратарь дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018. Он сыграл 111 матчей за национальную команду.