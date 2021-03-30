Игонин высказался против того, чтобы выигрывать ЧМ по футболу «чужими ногами»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит» Алексей Игонин рассказал, как повысить рейтинг сборной РФ по футболу и конкурентоспособность наших спортсменов, написало РИА ФАН.

«Я считаю, что нужно справляться своими силами, иначе в определенный момент у нас в сборной может быть 15 бразильцев, которые будут давать нам результат. На мой взгляд, такой результат нам не нужен. Выигрывать чемпионат мира или чемпионат России чужими руками и ногами не нужно», — отметил Игонин.

Как он считает, нашей сборной нужны хорошие навыки игры, новые технологии, тренеры и футбольные поля. По мнению специалиста, Российский футбольный союз должен ставить задачу развития в этом виде спорта, а не завоевания наград. Депутат добавил, что важно грамотно выстроить систему подготовки.