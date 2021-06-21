Игнатьев: Россия должна приложить сверхусилия, чтобы обыграть датчан

Экс-наставник российской сборной по футболу Борис Игнатьев поделился с порталом News.ru своими ожиданиями от предстоящей игры россиян с датчанами в рамках группового этапа Евро-2020.

Игнатьев напомнил о случаях, когда спортсмены в нужный момент делают «головокружительные вещи», которые потом они вряд-ли смогут повторить. В случае со сборной России — это победа над испанцами на мундиале 2018 года.

«Сегодня, перед игрой с Данией, нужно вспомнить матч с Испанией. Наша команда должна приложить сверхусилия, чтобы обыграть датчан», — добавил собеседник издания.