Игнашевич стал главным тренером «Балтики»

Бывшего футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича назначили на должность главного тренера калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового соглашения с Сергеем Игнашевичем. 42-летний специалист станет новым главным тренером нашей команды», — заявила пресс-служба.

Договор с тренером рассчитан до конца сезона-2022/23. Как отметил председатель Совета директоров ФК «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков, руководство команды не сомневается, что опыт Игнашевича принесет пользу не только клубу, но и калининградскому футболу.

«Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — подчеркнул он.

Игнашевич завершил карьеру игрока осенью 2018 года. После этого он стал тренером молодежной команды ЦСКА. Затем спортсмен возглавил московское «Торпедо». Игнашевич является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе российской сборной. Также он пять раз становился чемпионом России. На посту главного тренера «Балтики» Игнашевич сменил подавшего в отставку Евгения Калешина.