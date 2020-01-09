«Иду за Хабибом». Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

В ролике видно, как американец отрабатывал прием добивания соперника в партере.

«Теперь его запрут со мной в клетке. Больше чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», — подписал свою публикацию спортсмен.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти 18 апреля 2020-го года в Нью-Йорке. До этого состязание между двумя спортсменами срывалось четыре раза.

Американец и россиянин являются лидерами среди действующих бойцов организации по числу побед. Оба побеждали 12 раз подряд. Нурмагомедов находится на второй строчке рейтинга бойцов UFC без учета весовых категорий, а также чемпионом промоушена в легком весе. На сегодняшний день он побеждал в 28 поединках и при этом ни разу не проигрывал. Фергюсон ранее обладал поясом временного чемпиона UFC в легком весе.