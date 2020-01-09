    09 января 2020, 12:35

    «Иду за Хабибом». Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

    Наза Салех Захи

    Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram выложил небольшой отрывок видео своей тренировки. На ней он готовится к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

    В ролике видно, как американец отрабатывал прием добивания соперника в партере.

    «Теперь его запрут со мной в клетке. Больше чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», — подписал свою публикацию спортсмен.

    Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти 18 апреля 2020-го года в Нью-Йорке. До этого состязание между двумя спортсменами срывалось четыре раза.

    Американец и россиянин являются лидерами среди действующих бойцов организации по числу побед. Оба побеждали 12 раз подряд. Нурмагомедов находится на второй строчке рейтинга бойцов UFC без учета весовых категорий, а также чемпионом промоушена в легком весе. На сегодняшний день он побеждал в 28 поединках и при этом ни разу не проигрывал. Фергюсон ранее обладал поясом временного чемпиона UFC в легком весе.