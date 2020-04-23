«Идет на поправку». Родственники хоккеиста Мальцева опровергли слухи о его коме

«Нет, это не правда — он в сознании, идет на поправку», — сказала собеседница.

Она отметила, что хоккеист вернется домой не скоро — не раньше, чем через два месяца. Этот срок связан не с состоянием его здоровья, а с закрытыми из-за коронавируса границами.

Ранее издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова сообщило, что прославленный хоккеист находится в искусственной коме. По данным коллеги спортсмена, он лечится в клинике в Германии. Крикунов отметил, что он лежит там уже два месяца — за это время врачи не первый раз вводят его в искусственную кому.

С каким именно заболеванием борется спортсмен, не уточняется. Однако Крикунов отметил, что врачи дают обнадеживающие прогнозы на выздоровление.

20 апреля Александр Мальцев отпраздновал 71-й день рождения. Он абсолютный рекордсмен СССР в своем виде спорта — хоккеист провел больше всех матчей и забросил больше всех шайб. В 1960-1980-х годах он играл за сборную «Динамо», и в 1997 году был включен в зал славы клуба.