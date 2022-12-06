Спорт 06 декабря 2022, 15:05 Идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола поддержали

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с журналистами «РБ Спорт» сообщил, что Российскому футбольному союзу стоит задуматься о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если выбирать между „не играть нигде“ и „играть в Азии“, то я двумя руками и ногами за переход», — сообщил Быстров.

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Он добавил, что и Япония, и Южная Корея показывают высокий уровень футбола, написали «Невские новости».

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Напомним, российские клубы были отстранены от всех турниров под эгидой FIFA и UEFA. За последнее время сборная России провела три товарищеских матча с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.

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