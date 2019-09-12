Идеальные тела. 150 тысяч рублей получит победитель турнира по бодибилдингу в Дубне

В Дубне состоится открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Впервые его призовой фонд составит 150 тысяч рублей.

Кроме россиян, в открытом чемпионате по бодибилдингу и фитнесу на призы главы Дубны принимают участие спортсмены из Казахстана и Беларуси.

Инна Синделеева — одна из претенденток на победу — весной выиграла чемпионат Центральной Азии. Девушка с детства занимается воздушной акробатикой, работает фитнес-тренером. Много лет она ведет здоровый образ жизни, а все время и силы вкладывает в поддержание спортивной формы и конструирование собственного тела.

«Всю жизнь я с утра просыпаюсь и подхожу к зеркалу — проверяю форму. Позирую, ведь позирование — 80% успеха», — рассказывает Инна Синделеева.

Источник фото: телеканал «360»

Спорсменка так описывает свою повседневную жизнь: «Каждый день иду в спортзал, тренируюсь. Питание — регулярное, нет никаких нарушений — пирожных, мороженого. У меня все очень строго! Но мне это нравится, все — в кайф. Я хочу себя довести до идеала. Хочу много побед!»

Бодибилдеры будут соревноваться в 10 номинациях, весовые и возрастные категории также будут учтены. Также на чемпионате разыграют командный кубок. Среди претендентов на победу — и команда из Дубны, в составе которой — семь лучших культуристов наукограда. За несколько дней до соревнований дубненцы перешли на щадящий режим тренировок и сели на жесткую диету.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы очень надеемся войти в первую тройку, хотя дубненцам придется бороться с сильными соперниками, — отметил организатор соревнований Игорь Степанов. — Сильные, однозначно, Беларусь и Казахстан. Ожидается также приезд команды Башкортостана, Коми, Оренбурга, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, особенно сильная — команда Тулы».

В судейскую коллегию приглашены специалисты международного уровня, которые работают на таких турнирнах как «Мистер Олимпия» и других. Посмотреть на мышечный рельеф и видимую пользу здорового образа жизни можно будет на сцене Дворца культуры «Октябрь».