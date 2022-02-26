IBU запретил биатлонистам из РФ и Белоруссии выступать под собственными флагами

Биатлонисты сборных России и Белоруссии на этапах Кубка мира теперь будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

В организации также добавили, что организаторы этапов Кубка мира не допустят размещения на их территории российского или белорусского флагов, символов, а также национальных гербов.

«Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU», — сказано в сообщении.

При этом одежда спортсменов, которые будут принимать участие в Кубке мира, как сообщили в Международном союзе биатлонистов, должна быть нейтральной по цвету и дизайну. Кроме всего прочего, на ней не должно быть нанесенных гербов или флагов. При этом в случае победы спортсмена из Белоруссии или Украины гимны этих стран также звучать не будут.