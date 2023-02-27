Спорт 27 февраля 2023, 18:03 Ибрагимович заявил, что намерен остаться в профессиональном футболе еще на несколько лет

Читать 360tv в

Бомбардир итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заверил, что не намерен уходить из профессионального футбола. Игрока процитировал RT.

Ибрагимович признался, что останется в команде на следующий год, если будет также хорошо себя чувствовать, как сейчас.

Реклама

«Я буду играть еще несколько лет», — пообещал футболист.

Реклама

Соглашение нападающего с «Миланом» рассчитано до конца июня этого года. В мае 2022 года 41-летний спортсмен пропустил первую часть сезона из-за операции на передней крестообразной связке колена.