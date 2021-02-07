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    07 февраля 2021, 19:58

    Ибрагимович забил 500 голов на клубном уровне

    Дарья Бунякова

    Футбольный клуб «Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Во время игры Златану Ибрагимовичу удалось забить два мяча. Теперь на счету спортсмена более 500 голов на клубном уровне.
    Ибрагимович забил 500 голов на клубном уровне

    Ибрагимович забил два гола на 30-й и 64-й минуте игры против «Кротоне». Еще два гола удалось забить Анте Ребич на 69-й и 70-й минуте. В итоге матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Милана».

    Первый мяч стал для Ибрагимовича 500-м в клубной карьере. В период с 1999 по 2001 футболист играл за шведский «Мальме». Тогда он забил 18 мячей. Затем были переходы в «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Также Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции. В составе сборной спортсмен забил 62 гола.

    Сейчас «Милан» занимает в турнирной таблице первое место. На счету команды 49 очков. На второй строчке расположился «Интер» с 47 очками. Футболистам «Кротоне» удалось заработать лишь 12 очков, поэтому они идут на 20-м месте. В следующем туре «Милан» выступит против «Специи». Матч запланирован на 13 февраля.