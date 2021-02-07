Ибрагимович забил 500 голов на клубном уровне

Футбольный клуб «Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Во время игры Златану Ибрагимовичу удалось забить два мяча. Теперь на счету спортсмена более 500 голов на клубном уровне.

Ибрагимович забил два гола на 30-й и 64-й минуте игры против «Кротоне». Еще два гола удалось забить Анте Ребич на 69-й и 70-й минуте. В итоге матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Милана».

Первый мяч стал для Ибрагимовича 500-м в клубной карьере. В период с 1999 по 2001 футболист играл за шведский «Мальме». Тогда он забил 18 мячей. Затем были переходы в «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Также Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции. В составе сборной спортсмен забил 62 гола.

Сейчас «Милан» занимает в турнирной таблице первое место. На счету команды 49 очков. На второй строчке расположился «Интер» с 47 очками. Футболистам «Кротоне» удалось заработать лишь 12 очков, поэтому они идут на 20-м месте. В следующем туре «Милан» выступит против «Специи». Матч запланирован на 13 февраля.