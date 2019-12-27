Ибрагимович вернулся в «Милан»

Слухи о том, что 38-летний нападающий рассматривает вариант играть за итальянский клуб появились еще в начале декабря. Также сообщалось, что он мог вернуться в АПЛ.

На данный момент Ибрагимович договорился о подписании контракта до конца года с возможностью продления еще на год.

Футболист приедет в Милан 2 января для того, чтобы пройти все необходимые медицинские тесты и уладить все формальности.

Ибрагимович с марта 2018-го по ноябрь 2019 года выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В его активе было 53 забитых мяча и 14 голевых передач в 58 встречах американской команды. В нем также были заинтересованы несколько европейских клубов.

Златан Ибрагимович также выступал раньше за итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».