Ибрагимович пропустит чемпионат Европы из-за травмы колена

Форвард сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович не сможет выступить на Евро-2020 из-за травмы колена. Операции ему удастся избежать, но реабилитация займет полтора месяца. Об этом сообщил Шведский футбольный союз в Twitter.

«Сегодня Златан сообщил Янне Андерссону (главному тренеру сборной Швеции — прим. ред.), что из-за травмы он не сможет участвовать в чемпионате Европы этим летом. Выздоравливай, Златан, надеемся скоро снова увидеть тебя на футбольном поле!» — говорится в сообщении.

Швед получил травму колена во время встречи «Милана» и «Ювентуса» 9 мая. Тогда красно-черные выиграли у футболистов из Турина со счетом 3:0.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 крупных городах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург. Как рассказал генеральный директор оргкомитета чемпионата Алексей Сорокин, на стадион в Северной столице пустят 50% болельщиков от его вместимости.

Накануне нидерландский диджей Мартин Гаррикс представил официальную песню Евро-2020 We Are The People. Он записал ее вместе с Боно и Эджем из группы U2.