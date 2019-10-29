Ибрагимович продолжит карьеру в Испании. Видео

38-летний бомбардир выложил в Сеть видео, на котором огорошил футбольных фанатов неожиданным заявлением: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», — признался Ибрагимович.

По данным издания, сезон 2009/2010 нападающий отыграл за каталонскую «Барселону». Так сложилось, что у него не заладились отношения ни с тогдашним наставником команды Пепом Гвардиолой, ни с форвардом «Барсы» Лионелем Месси. В итоге шведу пришлось покинуть клуб и закрепиться в составе «Милана».