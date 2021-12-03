Ибрагимович признался, что хочет стать спортивным директором ПСЖ

Бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что хотел бы занять пост спортивного директора французского клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам Ибрагимовича, летом этого года он связался с руководством «ПСЖ» и предложил свою кандидатуру на пост спортивного директора.

«Я позвонил Насеру Аль-Хелаифи (президент клуба — Прим. ред.) и предложил ему: „Если не продлю контракт с ‚Миланом‘, перейду в ‚ПСЖ‘ и наведу в вашей команде порядок“. Насер засмеялся, но не сказал „Нет“», — поделился футболист.