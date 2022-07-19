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    19 июля 2022, 14:09

    Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом»

    Арина Бобкова

    Футбольный клуб «Милан» подписал новое соглашение со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу итальянской команды.

    Договор со спортсменом будет действовать до 30 июня 2023 года. Ибрагимович будет выступать под своим прежним номером — «11».

    Ранее он числился в составе клуба с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в него в январе 2020 года. В промежутках футболист выступал за Францию, Великобританию и США.