    02 апреля 2020, 14:27

    Ибрагимович оставит «Милан» в конце сезона

    Ольга Ситникова

    Шведский нападающий Златан Ибрагимович планирует уйти из итальянского футбольного клуба «Милан» по окончании текущего сезона. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
    Ибрагимович оставит «Милан» в конце сезона

    Предполагается, что Ибрагимовича не устраивают недавние перестановки в руководстве команды. Спортсмен решил не сотрудничать с новыми лидерами клуба.

    В настоящее время игрок «Милана» думает о продолжении профессиональной карьеры. Тем не менее, у Ибрагимовича уже есть один вариант для своего будущего. Сейчас он рассматривает возможность стать футбольным тренером.

    Ранее на официальном сайте «Милана» подтвердили информацию о возвращении Златана Ибрагимовича в команду. Футболист также мог вернуться в Английскую Премьер-лигу.

    Спортсмен уже играл за итальянские клубы «Ювентус» и «Интер», за испанскую «Барселону» и британский «Манчестер Юнайтед».

    В сентябре прошлого года четвероклассника напугали переводом на домашнее обучение из-за необычной прически. Мальчик-футболист решил быть похожим на Златана Ибрагимовича.