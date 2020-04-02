Ибрагимович оставит «Милан» в конце сезона

Предполагается, что Ибрагимовича не устраивают недавние перестановки в руководстве команды. Спортсмен решил не сотрудничать с новыми лидерами клуба.

В настоящее время игрок «Милана» думает о продолжении профессиональной карьеры. Тем не менее, у Ибрагимовича уже есть один вариант для своего будущего. Сейчас он рассматривает возможность стать футбольным тренером.

Ранее на официальном сайте «Милана» подтвердили информацию о возвращении Златана Ибрагимовича в команду. Футболист также мог вернуться в Английскую Премьер-лигу.

Спортсмен уже играл за итальянские клубы «Ювентус» и «Интер», за испанскую «Барселону» и британский «Манчестер Юнайтед».

В сентябре прошлого года четвероклассника напугали переводом на домашнее обучение из-за необычной прически. Мальчик-футболист решил быть похожим на Златана Ибрагимовича.