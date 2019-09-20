IAAF ошиблась и призвала российских легкоатлетов «стучать» на коллег

В листовках организация напомнила о запрете каких-либо манипуляций на соревнованиях. Вариант на русском языке получился не очень удачным, в нем допустили ошибку в одном из заголовков.

«Действуй достойно, не бойся высказаться», — призвали организаторы спортсменов.

Здесь атлетов просят прямо говорить о незаконных манипуляциях, то есть попытках контролировать процесс соревнований и менять его ход.

По мнению IAAF, манипулирование выгодно третьим лицам, чтобы иметь возможность влиять на получение спортивных и финансовых выгод. Под незаконными действиями также понимают участие в соревнованиях не в полную силу или сговор с целью повлиять на результат.